ضبط شخصين قاما بالاشتراك مع ثالت بقتل طفل داخل مجزر بالشرقية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية بأحد مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تعرض "طفل" للقتل على يد شخصين "محددين" باستخدام الأسلحة البيضاء داخل المجزر التابع لهم بمنطقة ( ميت سهيل - بمنيا القمح - بالشرقية) عقب مطالبته لهم بمستحقاته لعمله معهم.

وتبين، عقب الفحص، أنه قد تبلغ للأجهزة الأمنية بالشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة ( عامل بمعلف ماشية – 15 سنة- مقيم ببلبيس بالشرقية ) مصاب بجروح متفرقة بالجسم وآثار حروق بالبطن، وبسؤال كل من ( عمه - زوج عمته) اتهما ثلاثة أشخاص (طالب ، والده " تاجر ماشية"، عامل بمعلف ملك تاجر الماشية) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته ، لخلافات العمل بين "المجنى عليه" والعامل بالمعلف .

وعقب استهدافهم، أمكن ضبط ( الأول ، الثالث ) وهما ( الطالب ، والعامل بمعلف الماشية )، وعقب مواجهتهما، أقر العامل بتعديه على المجنى عليه وإحداث إصابته بحروق لخلافات سابقة بينهما وأيد الأول ذلك وتم استهداف المتهم الهارب ( تاجر الماشية ) بالعديد من المأموريات بمحل إقامته وأماكن تردده وتبين عدم تواجده وجارى تكثيف الجهود لضبطه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.