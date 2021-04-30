ألمانيا: مشروع مرسوم يستثني من تلقوا اللقاح والمتعافين من قيود كورونا

أعدت وزيرة العدل الألمانية، كريستينه لامبرشت، مشروع مرسوم يعفي الأشخاص الذين تلقوا تطعيم كورونا بالكامل والمتعافين من مرض كوفيد-19 من الخضوع لبعض قيود كورونا، وخاصة فيما يتعلق باللقاءات الخاصة وحظر التجول الليلي.

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من مسودة المرسوم التي تحتاج إلى موافقة البرلمان ومجلس الولايات، وهو ما يمكن أن يتم الأسبوع المقبل.

وأرسلت وزارة العدل المسودة إلى الوزارات الأخرى اليوم الخميس.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية، قالت لامبرشت إن " الدستور يجيز فرض قيود على حقوقنا الأساسية فقط في حال كان هناك تبرير خاص لهذا، ويمثل حماية الحياة والصحة في ظل الجائحة مثل هذا التبرير".

وأضافت:" إذا ثبت الآن أنه لم يعد هناك خطر خاص ممن أكملوا التطعيم والمتعافين، عندئذ يجب أن نسحب القيود المفروضة على حقوقهم الأساسية، والمسألة هنا لا تعني حقوقا خاصة أو مميزات بل بفرض محوري من قبل دولتنا القانونية".

وجاء في المسودة:" هذا يعني أنه سيتاح للملقحين والمتعافين مرة أخرى مستقبلا دخول المحلات، على سبيل المثال بدون إجراء اختبار مسبق للكشف عن كورونا وكذلك زيارة حدائق الحيوان و الحدائق النباتية وإمكانية الحصول على خدمات الحلاقة وصالونات العناية بالقدم التجميلية".