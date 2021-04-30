مصادرة 140 شيشة وتشميع كافيهات لمخالفة الإجراءات الاحترازية في بني سويف

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، في غلق عدد من الكافيهات والمقاهي، ومصادرة 140 نارجيلة "شيشة"، وعدد من الطاولات والمقاعد البلاستيكية من عدد من المقاهي المخالفة.

جاء ذلك خلال الحملة التي قادها اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، على الكافيهات والمقاهي والمحلات التجارية شملت دائري بني هارون والأزهري بدائرة مركز ومدينة بني سويف، وذلك بحضور مسئولي شرطة المرافق، ونواب رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني سويف.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.