إجراء 25 عملية جراحية متنوعة في العظام بمستشفى بئر العبد المركزي

أعلن مستشفى بئر العبد المركزي بشمال سيناء عن قيام فريق طبي متخصص في جراحة العظام من أطباء الجامعات المصرية بالتعاون مع أطباء المستشفى بإجراء 25 عملية جراحية في المستشفى خلال أسبوع .

وقال الدكتور تامر حمدي مدير عام المستشفى، في بيان اليوم الجمعة- أن العمليات الجراحية التي تمت عبارة عن كسور وجروح متهتكة في مختلف عظام الجسد، إزالة عظام زائدة وورم حميد ، تغيير مفاصل، إصلاح تشوهات خلقية، تسليك أوتار، ورفع شرائح ذاتية الغلق.

وأضاف حمدي، أن الفريق الطبي الذي قام بإجراء العمليات الجراحية يضم كل من: الدكتور محمد سلامة مدرس واستشاري جراحة العظام والمفاصل في كلية الطب بجامعة القاهرة، الدكتور محمود الوكيل مدرس واستشاري التخدير في كلية الطب بجامعة القاهرة، الدكتور محمد العدوي أخصائي جراحة العظام بمستشفى بئر العبد المركزي إلى جانب أعضاء هيئة التمريض وفنيو الأشعة بالمستشفى .