يحيى زكي: مجمع البتروكيماويات بالعين السخنة يوفر 15 ألف فرصة عمل

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إن إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالعين السخة يعتبر مشروعًا هامًا، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تحويل العين السخنة إلى مركز للبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الخميس، أن المشروع سيقام بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 3.5 مليون متر مربع، باستثمارات تصل إلى 7.5 مليار دولار، موضحًا أن العمل سيبدأ على الفور في هذا المشروع.

وأوضح أن العرض من المجمع توفير منتجات بترولية متخصصة من خلال صناعة التكرير والبترو كيماويات، فضلًا عن أنه سيتم إنتاج منتجات محددة كالبولي إيثيلين والبولي بروبالين، وبعض منتجات وقود السفن، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في التقليل من حجم الاستيراد، ويوطن صناعة البتروكيماويات.

وأشار إلى خضوع المشروع لدراسات هندسية وأخرى خاصة بالتمويل على مدار العام الماضي، مضيفًا أنه خلال عامين ستكون المرحلة الأولى من المشروع في طور الإنتاج.

ولفت إلى توفير مشروع مجمع البتروكيماويات لـ 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشر، طبقًا للدراسات الاقتصادية التي أجريت على المشروع، ذاكرًا أن تكلفة المشروع والتي تقدر بـ 7.5 مليار دولار سيتم توفير جزء منها من التمويلات المحلية وجزء أخر يدبر من الاستمارات الخارجية.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مراسم توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى إطار خطة الدولة لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، حيث تم التوقيع بين شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية للقناة، وشركة البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات. ويهدف التوقيع لإنشاء مجمع صناعى للتكرير وإنتاج مجموعة من المنتجات البترولية والكيماوية ذات القيمة المضافة كـ«بولى إيثلين- بولى بروبلين- بولى استر- وقود السفن.. وغيرها»، ويقام المشروع على مساحة 3.56 مليون متر مربع ضمن الحيز الجغرافى لشركة التنمية الرئيسية، أحد أهم مطورى المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبى بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار.