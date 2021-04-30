صلاح يتحدث عن نظامه الغذائي ويكشف أفضل لحظاته في 2020

كشف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن نظامه الغذائي اليومي، موضحا أنه يتناول الطعام الصحي على مدار وجباته اليومية.

وقال صلاح خلال حوار له مع إحدى شركات المحمول:«أنا أحافظ جدا على نظام أكلي، وشبه مانع الشيكولاتات ولا أتناولها، أحاول دائما أن يكون طعامي صحي».

وأضاف:«أحافظ على نظام غذائي في جميع الوجبات الغذاء والعشاء والفطار أيضا، الأكل مهم بالنسبة لي، لأنه يساعدني كثيرا في الملعب، والأكل في حياة لاعب كرة القدم مهم للغاية وله دور مهم جدا في حياتنا عموما».

فيما كشف صلاح عن أفضل لحظاته في عام 2020 قائلا:«عام 2020 ليس به الكثير من اللحظات السعيدة، لكن أفضل اللحظات كان مجئ بنتي كيان، وأيضا تتويجنا بالبريميرليج والذي جاء بعد جهد كبير من الفريق وهو لقب حققه النادي للمرة الأولى منذ 30 عام».

ويستعد صلاح لملاقاة مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد مساء الأحد، في الأسبوع 34 من منافسات الدوري الإنجليزي.