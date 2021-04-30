أكد الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، تكثيف حملات التفتيش والرقابة على مصانع تدخين الأسماك والرنجة، وفحص الإنتاج أولاً بأول، وكذا أماكن عرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة، وكذا المعلبات وتقديم الدعم، لكافة احتياجات مجازر المحافظة من خلال مشروع تحسين الخدمة بالمجازر (المادة الملونة – أدوات النظافة والمطهرات)، استعدادًا لشم النسيم وعيد الفطر المبارك.

وقال مدير الطب البيطرى بالغربية، إن الاستعدادات تشمل استمرارية تفعيل غرفة الطوارئ المركزية بالمديرية وفروعها التابعة بمراكز المحافظة الثمانية على مدار الـ 24 ساعة، بنظام النوبتجيات لتلقى شكاوى المواطنين أو أي جهة رقابية أو رئاسية، وإلغاء الإجازات والراحات للأطباء وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم خلال تلك الفترة، ووضع برنامج زمني وخطة للمرور والمتابعة اليومية على أسواق المحافظة بشكل عام لإحكام الرقابة البيطرية على كافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني ومنتجاتها وخاصة الأسماك وأنواعها، والتنسيق والتعاون مع غرفة الطوارئ بالمحافظة لتلقى أي شكاوى ترد حيال أي مخالفات أو ضبطيات بمعرفة كمائن المحافظة.

وأضاف: بجانب التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمشاركة فى أعمال الضبطيات وإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية، والمرور على المجازر، وتعميم برنامج إرشادى وتثقيفي على مستوى مراكز المحافظة الثمانية، من خلال إدارة الإرشاد البيطري وأقسامها بالإدارات البيطرية لتقديم التوعية بأساليب طرق المعرفة ومدى صلاحية الأسماك للاستهلاك الآدمى من عدمه بمختلف أنواعها (طازجة – مدخنة ومملحة)، وعمل غرفة عمليات تعمل بنظام النوبتيجية 24 ساعة، لتلقى شكاوى لمواطنين، والعمل على التحقق منها وإزالة أسبابها