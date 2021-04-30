السفارة الأمريكية في موسكو تقلص خدماتها القنصلية بشكل كبير

أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو أنها ستخفض بشكل كبير تقديم الخدمات القنصلية بعد قرار الحكومة الروسية فرض حظر على تعيين موظفين محليين بالسفارة، وذلك في أحدث تداعيات التوترات بين الخصمتين السابقتين في الحرب الباردة.

وأضافت السفارة الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة أن هذا الحظر الروسي سيجبرها على خفض عدد الموظفين بالخدمات القنصلية بمقدار 75 في المئة، مشيرة إلى أن خدماتها ستقتصر على الحد الأدنى اعتبارًا من 12 أيار/مايو.

وكانت روسيا أعلنت فرض قيود جديدة في 16 نيسان/أبريل الجاري، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات الانتقامية ردا على قرار الولايات المتحدة بطرد 10 دبلوماسيين روس وفرض عقوبات جديدة بسبب مزاعم تورط موسكو في هجوم "سولار ويندز" الإلكتروني وتدخلها في الانتخابات الأمريكية العام الماضي. وينفي الكرملين هذه المزاعم.

وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الخطوات هي أحدث حلقات معركة دبلوماسية آخذة في الاتساع بين روسيا والغرب، إذ طردت عدة دول في شرق أوروبا دبلوماسيين روس بعد أن اتهمت جمهورية التشيك أجهزة الاستخبارات الروسية بالمسؤولية عن تفجير وقع في مستودع للذخيرة عام 2014.

وردت روسيا بطرد دبلوماسيين من تلك الدول لتضامنها مع التشيك.

ويخطط الكرملين لتوسيع الحظر المفروض على الموظفين المحليين للسفارات لتشمل مجموعة ما يسميه بالبلدان "غير الصديقة" ، لكنه لم يصدر هذه القائمة بعد.

ولا تستعين روسيا بموظفين محليين في مراكزها الدبلوماسية، لكن العديد من السفارات الأجنبية تعتمد عليهم في إصدار التأشيرات والخدمات الأخرى.