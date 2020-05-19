قالت الفنانة نيلي كريم، إنها دائمًا ما ترتدي الملابس التي ترغب بها، مشيرة إلى أن أزواجها السابقين لم يمنعوها عن ارتداء ملابس معينة.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أنها دائمًا ما ترتدي المناسب لشكل جسمها، معلقة على ارتدائها دائمًا أزياء باللون الأسود: «بستسهل، لسه هقعد أوفق الألوان، وإيه يليق على ده».

وذكرت أنها يصيبها التعب من التفكير في الأزياء التي سترديها في المسلسلات والحفلات، لهذا عندما تنتهي من التصوير تسافر لأي مكان به بحر، لتبتعد عن الأضواء، ذاكرة أنها لا تفضل الخروج كثيرًا من منزلها لتعبها من التفكير فيما سترتديه.

وأشارت إلى فشلها في إدارة مدرسة البالية الخاصة بها، لأنها كانت تريد أن تؤسسها على الأصول التي تعلمتها في دور البالية في روسيا، إلا أنها تفاجأت بردود فعل أهالي الطلاب الذين كانوا لا يريدون تطبيق القواعد التي وضعتها للمدرسة، فضلًا عن عدم التزام الطلاب.



