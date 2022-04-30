زعيم كوريا الشمالية: تعزيز القوة العسكرية لاحتواء تهديدات نووية معادية

شدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، على الحاجة لتعزيز القوة العسكرية لبلاده؛ وذلك لاحتواء التهديدات النووية التي تشكلها من وصفها بـ«القوات المعادية» بشكل استباقي وشامل، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج اليوم السبت.

والتقى أون، كبار القادة العسكريين الذين نظّموا عرضًا ضخمًا في شوارع بيونج يانج في وقت سابق من الأسبوع الماضي، حسبما نقلت وكالة يونهاب عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن كيم، دعوته قادته العسكريين إلى الحفاظ على التفوق المطلق للقوات المسلحة وتطويرها باستمرار؛ من أجل احتواء وإحباط جميع المحاولات الخطيرة والتحركات التهديدية بشكل استباقي وشامل ، بما في ذلك التهديدات النووية المتصاعدة باستمرار من القوات المعادية ، إذا لزم الأمر.