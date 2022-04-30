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أعلنت شرطة كييف، اليوم السبت، العثور في حفرة قرب بوتشا على جثث ثلاثة رجال تعرضوا للتعذيب وقتلوا بالرصاص، أيديهم موثقة وأعينهم معصوبة.

وقال آندريه نيبيتوف قائد شرطة كييف، في بيان أوردته قناة «الحرة»: «تعرض الضحايا للتعذيب لفترة طويلة .. وفي نهاية المطاف أصيب كل منهم برصاصة في الرأس»، مضيفًا أنه تم توثيق أيديهم وتعصيب عيونهم وبعضهم كممت أفواههم.

وعثر على جثث هؤلاء الرجال الثلاثة في بلدة ميروتسكي قرب بوتشا الواقعة قرب كييف والتي أصبحت رمزا لفظائع الحرب في أوكرانيا بعد اكتشاف العديد من جثث المدنيين.

وأضاف نيبيتوف: «بحسب البيانات الأولية، حاول المحتلون إخفاء آثار عنفهم، فألقوا الجثث في حفرة وغطوها بالتراب».

في السياق، أعلن مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، السبت، أن الحكومة الروسية ترفض جميع مقترحات إجلاء المواطنين من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

وقال بودولياك، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحزب الحاكم «خادم الشعب»: «روسيا ترفض الجهود المبذولة للمساعدة في إجلاء الناس من المدينة الساحلية المحاصرة لأن تدمير المدينة والمدافعين عنها - كتيبة آزوف - هو مسألة رمزية بالنسبة للعدو».

وأضاف: «الرئيس زيلينسكي ورئيس مكتبه يناشدان باستمرار زعماء العالم لمساعدتنا في إقناع الجانب الروسي بالحاجة إلى فتح ممر إنساني من ماريوبول».

وأشار إلى أنّ الروس أبدوا عدم استعداد مطلق للتحدث" أو تقديم تنازلات، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.