 اليابان تقصر الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا على المسنين والمصابين بأمراض مزمنة - بوابة الشروق
السبت 30 أبريل 2022 12:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

اليابان تقصر الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا على المسنين والمصابين بأمراض مزمنة

د ب أ
نشر في: السبت 30 أبريل 2022 - 10:31 ص | آخر تحديث: السبت 30 أبريل 2022 - 10:31 ص

وافقت لجنة تابعة لوزارة الصحة اليابانية على خطة لإعطاء جرعة رابعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بشكل مبدئي، فقط للمسنين والأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية مزمنة.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم السبت أن الجرعة الرابعة من لقاحي "موديرنا" و"فايزر" ستكون متاحة بعد خمسة أشهر من حصول الشخص على جرعته الثالثة، طبقا للخطة.

وأضافت الصحيفة أن الذين يبلغون 60 عاما أو أكثر بالإضافة إلى الذين يبلغون 18 عاما أو أكثر، ويعانون من حالة مرضية مزمنة، يحق لهم الحصول على جرعة رابعة. وستكون اللقاحات الرابعة متاحة مجانا مثل اللقاحات الثلاثة الأولى.

وتابعت اللجنة أن الجرعة الرابعة ربما تكون متاحة بشكل أوسع لاحقا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك