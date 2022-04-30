طوال شهر رمضان، تصحبكم "الشروق" في رحلة مع تاريخ محافظة القاهرة ومعالمها وحكاياتها المحفورة في ذاكرة التاريخ، وتذخر بها العديد من المجلدات والكتب.

وفي تلك الحلقة، تعرض "الشروق" حكاية "شارع محمد محمود".

يجاور شارع محمد باشا محمود -الذي يبدأ بواجهة أمريكية تعبر عن الطبقة الأرستقراطية في مصر- المطاعم العالمية ومباني الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وينتهي بخلفية شعبية معظم سكانها من أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي انهارت في العقود الأخيرة.

كانت أرض الشارع من ناحية الواجهة الأمريكية، ضمن المجرى الذي تدفقت فيه مياه النيل لقرون عديدة، وعندما انحسرت في القرنين الـ6 والـ7 الهجريين، ظهرت أرض الشارع وما حولها وعرفت باسم "أرض اللوق"؛ لأن الفلاحين كانوا يعتمدون في زراعتها بعد انتهاء فيضان النيل الذي كان يغمرها على "التلويق"، أي بذر البذور فيها ثم ضغطها بألواح الخشب حتى تختفي في باطن الأرض الموحلة، حسب كتاب "القاهرة شوارع وحكايات".

بعد انتصار الجيش العربي الإسلامي بقيادة السلطان قطز في موقعة عين جالوت، انتقلت أرض الشارع والمنطقة المحيطة إلى مرحلة جديدة، أخلتها من أهل البلد من فلاحي التلويق، ومنحتها لفلول الأعداء، فقد اختارها السلطان الظاهر بيبرس قاتل السلطان قطز، لإقامة جنود وعائلات التتار الذين انضموا إليه بعد دحر قادتهم في عين جالوت.

بيبرس لم يعتقل فلول التتار في أرض الشارع والمنطقة، لكنه فقط سمح لهم بالعيش فيها تحت نظره؛ حتى يأمن شرهم، وبعده ازدهرت أرض الشارع في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، ومن تلاه من سلاطين المماليك البحرية.

الشارع ظل يعاني من أوضاع بائسة على مدى قرون عديدة، شهدت زوال دولة المماليك وضم مصر إلى التاج العثماني بعدما فتحها السلطان سليم الأول. ومع اجتياح قوات الحملة الفرنسية للقاهرة، بدأت بشائر الاهتمام بأرض الشارع، فقد اختار القادة الفرنسيون منطقة قريبة منه، وأنشأوا فوقها معهدهم العلمي.

المعهد العلمي الفرنسي ما زال باقيا حتى الآن، لا يفصله عن الشارع سوى مبنى الجامعة الأمريكية، ورغم أن تشييده في هذه المنطقة نبه إلى الأهمية الاستراتيجية للشارع، حتى بدأ الخديو إسماعيل يحلم بتشييد عاصمة على أفخر الطرز المعمارية الأوروبية.

بعد مشاورات طويلة، اختار الخديو إسماعيل أرضا من الشارع والمنطقة المحيطة لتحقيق حلمه الأوروبي، وليجعلها قلبا لعاصمته الحديثة، فأمر بردم وإزالة البرك والمستنقعات والقاذورات منها، ثم شرع في تنظيمها وإعادة تخطيطها في شوارع مستقيمة متقاطعة في زوايا قائمة في أغلب الأحيان، وأبرزها تخطيط شارع محمد باشا محمود، كما أنشأ فيها عدة ميادين، أكبرها وأهمها ميدان التحرير الذي يقع في بداية الشارع.

الشارع يعرف الآن باسم محمد باشا محمود، وهو أحد الرجال البارزين في تاريخ مصر الحديث، فقد كان له دور مهم في ثورة 1919، واجتمع في منزله يوم 18 سبتمبر عام 1918 الزعماء سعد زغلول، وعلي شعراوى، وعبدالعزيز فهمى، وأحمد لطفي السيد؛ لدراسة موقف مصر بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى.

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