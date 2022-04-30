مسؤولون في إدارة بايدن يجتمعون مع عرب أمريكيين لحماية الحقوق المدنية

أعلن البيت الأبيض، أنّ مسؤولين رفيعين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقدوا اجتماعًا مع ممثلين عن العرب الأمريكيين في وقت سابق هذا الأسبوع؛ لمناقشة جهود فريق بايدن لحماية الحقوق المدنية والدفع من أجل التمثيل المتكافئ لأفراد الجاليات العربية الأمريكية.

وقال في بيان، إنّ المشاركين تشاطروا تجاربهم كفاعلين في مجتمعاتهم، كما استعرضوا أولوياتهم بما في ذلك قضايا التمييز وجمع البيانات و الهجرة والسياسة الخارجية، فيما سلط مسؤولو الإدارة الضوء على عمل شعبة الحقوق المدنية في وزارة العدل للقضاء على الكراهية والتمييز.

وأوضح البيت الأبيض، أنّ مسؤولي الإدارة ناقشوا التقرير الأخير لمجموعة عمل البيانات الذي يسلط الضوء على الحاجة إلى بناء بنية تحتية فيدرالية للبيانات تعكس بشكل أفضل تنوع الشعب الأمريكي.

وتطرق المشاركون، خلال الاجتماع، إلى التوتر الأخير في القدس (المحتلة)، معربين عن أملهم في أن يمر الأسبوع الأخير من رمضان في سلام، على حد تعبير بيان البيت الأبيض.

واتفق قادة المجتمع المحلي ومسؤولو الإدارة على مواصلة العمل معا بشأن هذه الأولويات في الأشهر المقبلة.