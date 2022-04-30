تموين كفر الشيخ تعلن استلام 5523 طنا و154 كيلو قمح من المزارعين

أعلنت مديرية تموين كفر الشيخ، حالة الاستعداد القصوى لاستلام القمح من المزارعين على مدار الأيام الماضية.

وقال المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية، إن 21 موقعا تسلمت 5523 طنًا و154 كيلو قمح من المزارعين.

وأضاف حبيب، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ يتابع على مدار الساعة استلام القمح بالصوامع بالمدن والمراكز، وغرفة العمليات المركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، تتابع تلك المواقع خلال موسم التوريد، وتتفقد تلك المواقع، وتتدخل لحل أي مشكلات.

وأكد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أنه يستهدف توريد 450 ألف طن قمح، ولديهم 21 موقعًا منتشرًا بمدن المحافظة تتلقى القمح من المزارعين تستوعب هذه المواقع 200 ألف طن، وبمجرد اكتمال تلك المواقع سيتم نقل القمح لصوامع أخرى.

وأشار إلى أن محافظ كفر الشيخ، وجه بتوعية المزارعين، وأهالي المحافظة بتوريد القمح من خلال عقد ندوات بالجمعيات الزراعية، إضافة لمنع خروج القمح من المحافظة إلا بتصريح رسمي، وتشهد المنافذ المتعدد رقابة صارمة في هذا الشأن.

وأضاف: "نعمل على مدار اليوم من أجل تسهيل استلام القمح من المزارعين، واستلامهم مستحقاتهم".