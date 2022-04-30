رئيس أركان الجيش اليمني يتعهد بدخول صنعاء سلما أو حربا

تعهد رئيس أركان الجيش اليمني، الفريق ركن صغير بن عزيز، بدخول صنعاء سلمًا أو حربًا، مؤكدًا عدم التزام مليشيات الحوثي بهذا السلام الهش.

وأقر بن عزيز، وفقا لقناة "اليمن الإخبارية"، اليوم السبت، بخسارة قواته عدد من القتلى والجرحى خلال الهدنة الأممية التي بدأت مطلع الشهر الجاري، مضيفا: "نحن مع السلام، ونمد أيدينا للسلام، ولكن لن يتحقق ذلك مع هذه الفئة الضالة إلا بالقوة، فلدينا تجارب ماضية مريرة معها".

وشدد المسؤول العسكرية اليمني على أهمية الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الوطنية بكل قوة وعزم لإيصال البلد إلى بر الأمان وتحقيق النصر على الفئة الباغية الإرهابية المدعومة من إيران.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تواصل منذ اللحظة الأولى لإعلان الهدنة في 2 أبريل الجاري ارتكاب الخروقات امتداد مسرح العمليات في محافظات مأرب، الحديدة، تعز، الضالع، حجة، صعدة، الجوف، أبين، لحج.