مصادر سوريا: مقتل قيادي وإصابة آخرين من قسد بهجومين في الرقة

أفادت مصادر سوريا بمقتل قيادي من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة تقله على الطريق الواصل بين مدينة الرقة وبلدة عين عيسى.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) اليوم السبت عن مصادر محلية قولها إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق الواصل بين مدينة الرقة وبلدة عين عيسى انفجرت أثناء مرور سيارة نوع تويوتا كان يستقلها قيادي في ميليشيا (قسد) الانفصالية وسيارة أخرى ترافقه ما أدى إلى مقتله على الفور وإعطاب السيارة".

ولفتت المصادر إلى "انفجار عبوة ناسفة أخرى بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا (قسد) ، المرتبطة بالاحتلال الأمريكي، على طريق بلدة الكسرات جنوب مركز مدينة الرقة ما أدى إلى إصابة من بداخلها إضافة إلى إعطاب الآلية".

وأشارت الوكالة إلى "مقتل وإصابة عدد من مسلحي قسد أول أمس الخميس في هجومين منفصلين في محيط ناحية الكرامة وانفجار قرب ما يسمى (مكتب العلاقات العسكرية) التابع لها في ضاحية مساكن الأقطان سابقاً شمال مدينة الرقة".