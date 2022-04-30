الشرطة العراقية تدعو للإبلاغ عن حاملي السلاح بصورة علنية في بغداد

دعت قيادة الشرطة العراقية في بغداد، اليوم السبت، للإبلاغ عن المواطنين الذين يحملون السلاح علنا، مؤكدة أنها ستحصل على أمر قضائي للقبض على كل من يحمل السلاح علنا لتهديد أمن المجتمع.

وذكرت قيادة شرطة بغداد، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه بين فترة وأخرى يظهر عدد من الأشخاص في مقاطع فيديو تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يحملون السلاح بصورة علنية، حيث إن هذه التصرفات اللامسؤولة هي تجاوز واضح على السلم والأمن المجتمعي وأن أصحابها يقعون تحت طائلة القانون والحساب.

ودعت المواطنين إلى الادلاء بأي معلومات متوفرة عن هؤلاء الأشخاص عبر الاتصال ،وستكون هوية المتصل طيَّ الكتمان، مشيرة إلى أنه سيتم استحصال الموافقات القضائية اللازمة وإلقاء القبض على المتهمين ، لينالوا جزاءهم العادل، ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه فرض الفوضى ومحاولة إرعاب المواطنين والتجاوز عليهم.