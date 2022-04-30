حزب الله اللبناني: عملية أرئيل البطولية تؤكّد تصميم الفلسطينيين على المواجهة

أشاد حزب الله اللبناني، اليوم السبت، بالعملية الفلسطينية في مستوطنة أرئيل الإسرائيلية، معتبراً أنها "تؤكّد تصميم الفلسطينيين على مواجهة الاحتلال".

وقال الحزب، في بيان صحفي اليوم "إن تلك العملية وما سبقها من عمليات بطولية وتصدي المجاهدين لكل محاولات التوغل الصهيوني في مدنهم وأحيائهم، تثبت يقظة الشعب الفلسطيني واستعداده الدائم لمواجهة الاحتلال وآلته الإجرامية وأنه سيواصل طريق المقاومة والكفاح حتى تحرير أرضه وتحقيق النصر الكامل الذي بات قريبا".

وأعلنت مصادر إسرائيلية، أمس الجمعة، عن مقتل حارس أمن إسرائيلي في إطلاق نار عليه من سيارة عند مدخل مستوطنة أرئيل يستقلها شخصان، وسط الضفة الغربية.