أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، الجمعة، رفع عشرات المقذوفات من مخلفات تنظيم داعش في كركوك شمالي البلاد.

وقالت الخلية، في بيان، إنّ مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء 16 في الحشد الشعبي، تمكنت من رفع عشرات المقذوفات من مخلفات داعش في كركوك.

وعثرت مفارز اللواء خلال عملية تفتيش لرفع المخلفات الحربية عن محيط ناحية تازة خورماتو في كركوك على عشرات المقذوفات غير المنفجرة وعدد من العبوات المتروكة منذ عمليات تحرير تلك المناطق من عصابات "داعش"، وفق نص البيان.

يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد.

كما أفادت الخلية بأنها نفذت عملية نوعية استباقية توسمت بدقة المعلومة الاستخبارية لخلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع كتيبة الاستطلاع العميق في مديرية الاستخبارات العسكرية وقوة من مكافحة إرهاب السليمانية.

وذكرت أنه وإثر متابعة ومراقبة مستمرة تقرر على إثرها مداهمة مكان تواجد اثنين من العناصر الإرهابية من قبل القوة الاستخبارية محققة صدمة المفاجأة ومنع العناصر الإرهابية من أي ردة فعل محتملة والقبض عليهما في كركوك.

وأشارت إلى أنهما مسؤولان عن تجهيز العبوات الناسفة، موضحة أن القوات العراقية مسكت بحوزتهما عبوات ناسفة مسلكة كانا يحاولان استخدامها لتنفيذ عمليات إرهابية بالمحافظة خلال أيام عيد الفطر وهما من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.