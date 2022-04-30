باثوم التايلاندي يتعادل مع جيونام دراجونز الكوري الجنوبي بدوري أبطال آسيا

تعادل فريق باثوم يونايتد التايلاندي مع جيونام دراجونز الكوري الجنوبي سلبيا، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ستاد باثوم ثاني في باثوم ثاني، في الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة السابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة.

وحافظ باثوم يونايتد على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط من خمس مباريات لملبورن سيتي الأسترالي، و7 لجيونام دراجونز، في حين لا زال رصيد يونايتد سيتي الفلبيني خالياً من النقاط.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم السبت يونايتد سيتي الفلبيني مع ملبورن سيتي الأسترالي على نفس الملعب.