دينا الشربيني تهرب من بيت صديق بالحلقة التاسعة والعشرون من المشوار

كشفت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل المشوار عن هروب ورد (دينا الشربيني) من بيت صدّيق (عمر عبد الجليل)، وذلك بعد أن شك ورد وماهر(محمد رمضان) في دوافع صدّيق وراء احتوائهم في منزله، واتفقت ورد مع ماهر على هروبها إلى منزل اختها في حين ظل ماهر لرفضه الهروب دون صديقة سعيد (محمود الليثي).

وقامت ورد بزيارة ابن أختها أدهم في المستشفى بعد أن أصيب في حادث سير مدبر من قبل كاميليا ووجيه لإجباره على دلهم عن مكان ورد والأثار، وتلقت ورد عتاب شديد من أختها ولكن انتهى بالصلح، وتعرضت ورد للابتزاز من قبل أدهم بأن يكون له جزء من الأثار او يقوم بإبلاغ كاميليا عن مكانها، فكيف سينتهي مشوار ورد وماهر في الحلقة الأخيرة؟

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

ومؤخرًا قدمت دينا الشربيني أولى تجاربها المسرحية بموسم الرياض بمسرحية أحفاد ريّا وسكينة، وقد حققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، وحظت بعروض كاملة العدد، كما قامت ببطولة مسلسل الزيارة، والذي احتل تريند شاهد VIP طوال فترة عرضه، ونافست مؤخرًا بفيلم حامل اللقب في شباك التذاكر المصري، وتستعد لإطلاق فيلم الرعب يوم 13، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل قصر النيل، والذي قدّم دراما غامضة في التسعينات، ثم لعبة النسيان الذي تصدر التريندأكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، وعلى الصعيد السينمائي تألقت دينا الشربيني في بطولة العديد من الأفلام مثل البعض لا يذهب للمأذون مرتين، ثانية واحدة، 30 مارس، حامل اللقب، وتنتظر إطلاق فيلمها يوم 13 خلال هذا العام.