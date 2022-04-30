بريطانيا: روسيا اضطرت لدمج وإعادة نشر وحدات في أوكرانيا

ذكرت بريطانيا، في بيان متابعة عسكري، اليوم السبت، أن روسيا اضطرت لدمج وإعادة نشر‭‭ ‬‬وحدات مستنزفة ومتباينة من عمليات تقدم فاشلة في شمال شرق أوكرانيا.

وكتب الجيش في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ما زال هناك قصور في التنسيق التكتيكي الروسي. نقص في المهارات على مستوى الوحدات وعدم انتظام الدعم الجوي تركا روسيا غير قادرة على الاستفادة كليا من حشودها القتالية على الرغم من التحسينات المحلية"، وفقا لوكالة رويترز.

وتابع الجيش: "تأمل روسيا في تصحيح الأمور التي كانت تشكل عقبة في غزوها من قبل عن طريق تركيز القوة القتالية جغرافيا وتقصير خطوط الإمداد وتبسيط القيادة والتحكم".