 فيديو يوثق سجالا بين موظف سعودي طالب صاحب كشك بإزالته.. وأمانة تبوك: أدى المهمة - بوابة الشروق
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فيديو يوثق سجالا بين موظف سعودي طالب صاحب كشك بإزالته.. وأمانة تبوك: أدى المهمة

أحمد علاء
نشر في: السبت 30 أبريل 2022 - 3:20 م | آخر تحديث: السبت 30 أبريل 2022 - 3:20 م

ردّت السلطات السعودية على فيديو حقق انتشارا واسعا على موقع «تويتر»، وثّق سجالًا بين أحد الباعة الجائلين وموظف حكومي يطالبه بإزالة بسطته (كشك) أقامها على جانب أحد الطرقات لبيع البطاطس.

ويظهر في المقطع المصور، الموظف التابع لأمانة منطقة تبوك، وهو يحاول إيقاف أحد الباعة فيما رد عليه البائع ردا وصفه البعض بـ«المُؤثر»، قائلا: «أنا سعودي وباشتغل بالحلال، هل تريدني أسرق؟».

وقالت أمانة منطقة تبوك، إنّ جولة الموظف جاءت استجابة لعدة بلاغات من المواطنين من ممارسة البيع الجائل وما ينتج عنه من أضرار على صحتهم، نتيجة عدم تطبيق الاشتراطات الصحية عند إعداد الوجبات الغذائية.

وأضافت الأمانة في بيان، أنها أدّت مهامها الرقابية اللازمة والتعامل مع المخالفات المرصودة بما يضمن حماية أفراد المجتمع ويحقق الالتزام بضوابط الباعة الجائلين والمتاجر المتنقلة.

وأكّدت حرصها واهتمامها بالباعة الجائلين النظاميين وتوفير المواقع المناسبة لهم بما يُمكنهم من كسب رزقهم بالطرق السليمة، مع المحافظة على صحة وسلامة الجميع.

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