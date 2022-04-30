محمد بن زايد: الإمارات لن تدخر جهدا في تقديم كل دعم ممكن لليمن

بحث ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الدكتور رشاد العليمي، مختلف أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء السبت، تبادل ولي عهد أبو ظبي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني - خلال اللقاء الذي جري اليوم في قصر البحر - التهاني بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيين الله عز وجل، أن يجعله مناسبة خير وبركة وسلام على البلدين وشعبيهما الشقيقين.



كما هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، «العليمي» بتوليه قيادة اليمن، وعبر عن خالص أمنياته له بالتوفيق في خدمة بلاده وشعبها، وتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها، والاتجاه نحو الاستقرار والسلام.



وأكد - خلال اللقاء - على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، للقيام بمسؤولياته الوطنية تجاه استقرار اليمن الشقيق وأمنه، وتحقيق تطلعات شعبه إلى التنمية والتطور.



وقال ولي عهد أبو ظبي، إن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في تقديم كل دعم ممكن لليمن الشقيق، على جميع المستويات، مؤكداً ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وتاريخية متينة.



من جانبه أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، لحسن الاستقبال، وعلى دعم دولة الإمارات المستمر للشعب اليمني في مختلف المجالات.