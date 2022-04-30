وفاة رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية السابق في ألمانيا مارتين كروزه عن 93 عاما

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توفي أسقف برلين السابق ورئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية (البروتستانتية) الألمانية، مارتن كروزه عن عمر يناهز 93 عاما.

أعلنت ذلك الكنيسة الإنجيلية في ولاية برلين براندنبورج- ومقرها في سيليزيا العليا اليوم الجمعة.

وأشاد الأسقف كريستيان ستابلين بسيرة كروزه باعتباره "وسيطا عظيما وراعيا لكنيستنا"، وفقا لقوله.

ولد الأسقف كروزه في 21 أبريل 1929 في لاونيبيرج بولاية سكسونيا السفلى، ونشأ في إيمسلاند.

وانتخب حامل الدكتوراه، كروزه، في اللاهوت أسقفا للكنيسة الإنجيلية في برلين الغربية عام 1976 وتولي مهامه عام 1977.

بعد عام 1991 أصبح كروزه أسقفا للكنيسة الإقليمية بأكملها.

كان كروزه رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا من 1985 إلى 1991.