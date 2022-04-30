لبنان: الأحد المتمم لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيان، أن غدًا الأحد الموافق 1 مايو هو المكمل لعدة شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن السبت الموافق 2 مايو، أول أيام عيد الفطر المبارك.



وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، مساء السبت، قال البيان الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية: «لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم غد الأحد في 1 مايو هو اليوم المكمل لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوما، ويكون يوم الاثنين في 2 مايو 2022م، هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1443».



وتابع البيان: «وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذه المناسبة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يعيده عليهم خاصة، وعلى اللبنانيين جميعا بالخير والأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب».



وسوف يؤدي «دريان» صلاة وخطبة عيد الفطر، عند الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والثلاثين (بالتوقيت المحلي)، صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين في وسط بيروت التجاري، معتذرا عن عدم استقبال المهنئين.