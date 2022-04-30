العراق: انفراجة حقيقية في العلاقات بين السعودية وإيران

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، إنّ هناك مصلحة لبلاده في تحقيق التقارب بين الرياض وطهران، معربًا عن ثقته من أن هناك انفراجة حقيقية في العلاقات بينهما.

وقال الكاظمي في مقابلة مع صحيفة «الصباح» الرسمية الصادرة اليوم السبت: «للعراق مصلحة مباشرة في تحقيق تفاهمات بين دول المنطقة وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «نمتلك علاقات جيدة بين السعودية وإيران ومع أطراف إقليمية ودولية متباينة تمكنا من إيجاد أجواء حوار إيجابية على أرض العراق بين البلدين وأن الكثير منها لم يعلن عنه».

وأشار إلى أن السعودية وإيران تتعاملان مع ملف الحوار بمسؤولية عالية ومتطلبات الوضع الحالي للمنطقة، وتابع: «نحن واثقون بأن التفاهم بات قريبا».

وأكمل: «هناك انفراجة حقيقية واسعة في العلاقات بين كل دول المنطقة مدعومة بقناعة راسخة ونيات سليمة بأن مستقبل المنطقة يعتمد على البدء بالنظر إليها كمنظومة مصالح متلاقية وليست متقاطعة.. هذه المنظومة لايمكنها التفرغ للبناء الاقتصادي واللحاق بالتطوير العالمي من دون حل مشكلاتها وتصفير الأزمات».