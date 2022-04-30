عمدة ماريوبول يتهم روسيا بقتل 20 ألف مدني في شهرين: أسوأ عمليات الإبادة

قال عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية، إنّ الجيش الروسي قتل أكثر من 20 ألف مدني من المدينة خلال شهرين، ورحّل أكثر من 40 ألف شخص قسرًا.

ونقلت وسائل إعلام عن المسؤول قوله اليوم السبت، إنّ الجيش الروسي يدمر المدينة وسكانها في أسوأ عمليات الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث، على حد قوله.

في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، أن بلاده أجلت أكثر من مليون شخص من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية فيها.

وقال لافروف إنّ المفاوضات بين بلاده وأوكرانيا تتواصل كل يوم تقريبًا، ذاكرا أن تحقيق تقدم في المفاوضات ليس أمرًا سهلًا.

وألقى لافروف باللوم جزئيًا في تعطيل المحادثات على ما أسماه «الخطاب العدائي والأفعال التحريضية من قبل الغربيين الداعمين لنظام كييف».