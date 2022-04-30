خالد الجندي محذرا من الشائعات: مصر الدولة الوحيدة اللي مر عليها رمضان دون أزمات

حذر الداعية خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من الانسياق وراء أكاذيب الجماعات الإرهابية ضد مصر.



وقال خلال برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «dmc»، اليوم السبت: «كلنا غيورين على بلدنا الحبيبة، إحنا بنتكلم فى شاننا العام، وإحنا الدولة الوحيدة بفضل الله، اللى عدى عليها شهر رمضان من غير أي أزمات».



وأضاف: «الجماعات الإرهابية روجت الأكاذيب الكثيرة عن غلق المساجد، لكن ربنا كشفهم، ومساجدنا كانت مفتوحة تُؤدى فيها الصلوات، ولا توجه قرارات بإغلاقها أو إقصاء الأئمة ولا الوهم اللى هم عايشين فيه ده».