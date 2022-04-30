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نفت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع حول وجود قطع بحرية عراقية مسلحة في المياه الإقليمية الكويتية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، إنّ قوات خفر السواحل لم تسجل أي وجود للقطع البحرية المتداولة.

وأشادت بالتعاون القائم بين قوات خفر السواحل الكويتية والقوة البحرية العراقية في منطقة خور عبد الله.

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو زعموا أنها قوات من الحشد الشعبي العراقي في المياه الكويتية.