المبعوث السويسري للشرق الأوسط يزور مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام

استقبل السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، المبعوث السويسري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السفير ولفجانج برولهارت، خلال زيارته إلى مصر.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، هدف اللقاء إلى الوقوف على فرص تعزيز التعاون بين الجانبين، وشاركت فيه سفيرة سويسرا بالقاهرة، ايفون باومان.

وفي هذا الصدد، استعرض المبعوث السويسري أهم أولويات استراتيجية سويسرا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٤ والتي تشمل السلم والأمن وحقوق الإنسان والهجرة والتنمية المستدامة والشئون الاقتصادية والرقمنة.

وأعرب عن الأهمية التي توليها بلاده إلى التعاون مع مصر في إطار تنفيذ هذه الإستراتيجية بما في ذلك من خلال توثيق التعاون مع المؤسسات المصرية المعنية.

من جانبه، أكد مدير مركز القاهرة الدولي، أن المركز يمثل امتدادًا لدور مصر الرائد في دعم السلم والأمن دوليا وإقليميا، وتناول أنشطته في مجال التدريب وبناء القدرات في موضوعات تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ومنع التطرف المؤدي للإرهاب ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والمرأة والسلم والأمن ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتغير المناخ والأمن والتنمية.

وذكر أن المركز هو الوحيد من نوعه في المنطقة العربية الذي يقدم تدريبات في هذه المجالات كافة، ولديه القدرة على تقديمها باللغة العربية.

كما أشار إلى اضطلاع المركز بمهام سكرتارية الرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام والسكرتارية التنفيذية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وفي هذا الصدد، أعرب المسؤول السويسري عن تقديره لأنشطة المركز وللمكانة الدولية والإقليمية التي يحظى بها، وتم بحث سبل البناء على التعاون القائم بين المركز وسويسرا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لكي يشمل مجالات أخرى من عمل المركز مثل تسوية النزاعات والوساطة وبناء السلام، أخذاً في الإعتبار الخبرات الممتدة والثرية لكل من مصر وسويسرا في هذه المجالات.