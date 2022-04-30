الصدمات تتوالى على عائشة بن أحمد في مسلسل ملف سري

اكتشفت مريم المالكي (عائشة بن أحمد) في الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل ملف سري صدمات جديدة عن عائلة المالكي، فبعد صدمة موت أخيهاعادل (نبيل عيسى) أخبرها يحيى (هاني سلامة) أن والدها تسبب في قتل مدير البنك، وأن يوسف المالكي (ماجد المصري) ليس عمها الحقيقي إنما شخص يدعى عاشور المصري وهو والد ليل وانتحل شخصية عمها.

وقررت مريم العودة إلى لندن والهروب من تلك الأزمات التي دخلتها منذ وصولها مصر، ولكن تمسك يحيى ببقائها بجانبه وجعلها تبقى في منزله حتى تهدأ أعصابها، ودخلت مريم في حالة بكاء بعد تذكرها لأخيها عادل، لكن ساعدته ملليكة في تخفيف حزنها، وفي نفس الوقت اكتشف يحيى أن أخيه شاكر وراء مشاكل عائلته، فهل ستتمكن مريم من إكمال حياتها مع يحيى؟

ويشارك عائشة بن أحمد في بطولة المسلسل النجوم هاني سلامة، ماجد المصري، نضال الشافعي، ميرهان حسين وإدوارد، وهو من تأليف محمود حجاج، إنتاج مجموعة فنون مصر، ومن إخراج حسن البلاسي.

وقد حققت عائشة بن أحمد نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي بمسلسل لعبة نيوتن، حيث قدمت شخصية أمينة التي تبحث عن حريتها، لترى الحياة من منظور مختلف بعد فوات الأوان، وقد حقق المسلسل نجاحًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وقت عرضه، وتصدر التريند أكثر من مرة.

وقد لمع نجم عائشة بن أحمد سريعًا في الوطن العربي، نجاحها في تونس مهّد لها الطريق لمشاركات عربية كثيرة، تألقت في مسلسل لأجل عيون كاترين، وتبعته بنجاح بطولتها للفيلم التونسي عزيز روحو، قدمت شخصية خديجة في فيلم زيزو، وهو إنتاج فرنسي لبناني تونسي مشترك، حصل على جائزة أفضل فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي، وشاركت في بطولة الفيلم التونسي الجزائري أوغسطينوس ابن دموعها.

خلال مشوارها تنوعت عائشة بين الدراما والسينما، ويعتبر فيلم الخلية، هو أول مشاركة سينمائية مصرية لها، وبعدها شاركت في بطولة فيلم الفلوس الذي اقتربت إيراداته من 50 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري، ثم فيلم توأم روحي والذي جسدت فيه 4 شخصيات نسائية مختلفة. نافست عائشة بشخصية ليلى في مسلسل نسر الصعيد في موسم رمضان 2018، وتعتبر شخصية أم أُبيّ في مسلسل السهام المارقة من أقوى الشخصيات الدرامية التي قدمتها عائشة. وفي عام 2021، نافست عائشة في موسم رمضان بمسلسل لعبة نيوتن، وأيضًا بالمسلسل التونسي حرقة، شاركت في بطولة فيلم ريتسا والذي عُرض مؤخرًا بدور العرض السينمائية.