التعاون الإسلامي تدين التفجير الذي استهدف مسجدا بأفغانستان

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم السبت، التفجير الذي استهدف مسجد "خليفة صاحب" في غرب العاصمة الأفغانية كابول أمس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية "واس" - أن هذه الهجمات المتكررة والعشوائية إنما تعكس مدى استفحال الوضع الأمني المتقلب في أفغانستان، داعية السلطات الأفغانية إلى اعتماد موقف أكثر حزما وصرامة في تصديها لكل من يرعى تلك الهجمات أو يدبرها.

وأشارت إلى تضامنها الراسخ مع أفغانستان والشعب الأفغاني، معربة عن صادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل والتام للمصابين.