احتفل عشرات المصلين، اليوم السبت، في الموصل بأول قداس في كنيسة مار توما التي أعيد ترميمها بعد تعرضها للتخريب على أيدي تنظيم داعش وتضررها خلال معارك تحرير المدينة الكبرى الواقعة في شمال العراق.

في سبتمبر الماضي، وفيما كانت كنيسة مار توما للسريان الكاثوليك التي تعود للقرن التاسع عشر، لا تزال تخضع لأعمال الترميم، تمّ تركيب جرس لها وزنه 285 كيلوجرامًا، صُنع في لبنان ونقل إلى المدينة عبر الطائرة، بفضل تبرعات من منظمة «التآخي في العراق» غير الحكومية الفرنسية.

وبرفقة آلة الأورغن، صدحت أصوات المصلين، السبت، في الكنيسة التي اكتظت بهم، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

واستعاد مذبح الكنيسة المبني بالرخام الأبيض والرمادي، رونقه السابق، بأعمدته وأقواسه المزخرفة، أما النوافذ الدائرية الصغيرة، فقد زُينت بزجاج ملون جديد، وفيما دق جرس الكنيسة، انطلقت الزغاريد تعبيرا عن الفرح.

وقال الأب بيوس عفاص البالغ من العمر 82 عاما: «هذه أجمل كنيسة في العراق.. الإعمار كان جذريا إلى حد كبير حيث أسهم بإعادة الكنيسة كما خرجت على يد بنائيها قبل 160 سنة».

وفي باحة الكنيسة، لا تزال الطوابق العليا للمباني المجاورة تنتظر الترميم والنوافذ محطمة.

وقالت منظمة «التآخي في العراق» في فبراير الماضي: «كان لا بد من إزالة الرخام الذي تعرض للحرق.. وصقله وتجديده، وحفر الأرض لتدعيم الأسمنت ووضع الرخام المنظف، وإكماله بقطع رخام جديدة».

وشكلت الموصل ومنطقة سهل نينوى تاريخيا مقرا مهما للمسيحيين، وهي تكافح حتى اليوم لاستعادة حياتها الطبيعية بعد دحر مسلحي تنظيم داعش على يد الجيش العراقي وبدعم من التحالف الدولي.

ويجري ترميم الأديرة والكنائس في المنطقة، لكن ببطء، فيما لم يعد بعد عشرات الآلاف من المسيحيين الذين فروا بعد سيطرة التنظيم في العام 2014.

كما أرغم العديد من مسيحيي العراق على الهجرة، بفعل الحروب والنزاعات وتردي الأوضاع المعيشية. ولم يبقَ في العراق اليوم سوى 400 ألف مسيحي بين سكانه البالغ عددهم 40 مليونا بعدما كان عددهم 1,5 مليون عام 2003 قبل الاجتياح الأمريكي.

وتقول سنا عبد الكريم، الموظفة البالغة من العمر 50 عاما وتعيش في دهوك في إقليم كردستان ذي الحكم الذاتي منذ أن هُجرت وعائلتها من الموصل إبان سيطرة المسلحين في العام 2014، إن هذا الإعمار تشجيع للمسيحيين على العودة".

وتضيف: «نحن أصلاء في هذه المنطقة، هذه منطقتنا، هنا آباؤنا وأجدادنا ونحن نريد أن نعيش في هذه المنطقة».



