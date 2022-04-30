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الدنمارك تؤكد مقتل أحد مواطنيها في أوكرانيا

هديل هلال
نشر في: السبت 30 أبريل 2022 - 10:50 م | آخر تحديث: السبت 30 أبريل 2022 - 10:50 م
أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية، أن «أسرة شاب دنماركي توجه للقتال في أوكرانيا، اطلعت على بيانات متاحة وتعرفت عليه، واعتبرته ميتا»، وذلك بحسب ما نشرته .

ونقلت قناة TV 2 التلفزيونية عن الخارجية قولها: «كانت وزارة الخارجية تجري حوارا مع عائلة دنماركي يزعم أنه مات في أوكرانيا. وبناء على البيانات المتاحة، تعرفت الأسرة عليه واعتبرته ميتا«، مشيرة إلى أنه «يجب على الوزارة الحفاظ على السرية في المسائل الشخصية، ولا يمكنها الكشف عن أي تفاصيل».

وبحسب المعلومات التي جمعها مراسل القناة راسموس تانتولت، فإن الدنماركي كان يقاتل في الفيلق الأجنبي الأوكراني منذ بداية مارس، وكان واحدا من بين 100 مرتزق دنماركي يتواجدون في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة Jyllands-Posten، أن مرتزقا دنماركيا، يعمل إلى جانب القوات الأوكرانية، تم القضاء عليه في أوكرانيا. وبحسب تقارير إعلامية، لقي القتيل حتفه في نيكولاييف جراء قصف مدفعي نفذته القوات المسلحة الروسية هذا الأسبوع.

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