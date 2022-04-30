صربيا تعرض نظام دفاع جوي صيني في معرض عسكري



قدمت صربيا لأول مرة نظام الدفاع الجوي الحديث (إف كيه -3) الذي تم شراؤه مؤخرا من الصين.



وقال الرئيس ألكسندر فوتشيتش اليوم السبت على هامش عرض جوي وعرض لأسلحة في مطار باتاجنيكا العسكري بالقرب من بلجراد: "لقد تمكنا مؤخرا من استثمار المزيد من الأموال ونتيجة لذلك زودنا جيشنا بموارد حديثة".



وكانت الولايات المتحدة قد حذرت صربيا من أنها يجب ألا تشتري نظام الدفاع الجوي الصيني.



ويمكن لهذا النظام صد الطائرات والصواريخ والطائرات بدون طيار ويقال إنه يستند إلى نظام (إس – 300) الروسي. وكانت صربيا قد أبرمت بالفعل صفقة الشراء في عام 2019.



وفي بداية أبريل، سلمت الصين المكونات الأولى. وتسبب هذا في ضجة لأنه في ذلك الوقت كانت الحرب الروسية ضد أوكرانيا جارية بالفعل.



وفي العرض الذي أقيم في المطار، عرض الجيش الصربي أيضا نظام بانتسير الروسي للدفاع الجوي لأول مرة. وكانت صربيا قد حصلت بالفعل على هذا النظام في عام 2020.



وفي عهد فوتشيتش، عمقت الدولة الواقعة في منطقة البلقان علاقاتها مع روسيا. لكن في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وافقت بلجراد على إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا.



وفي الوقت نفسه، أظهرت حتى الآن أنها غير راغبة في الانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف روسيا.



وتسعى صربيا إلى الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.



ومع ذلك، فإنها تشارك في برنامج الشراكة من أجل السلام التابع لحلف شمال الأطلسي.