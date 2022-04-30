ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة طفيفة مقارنة بنفس الوقت أمس لتصل إلى 81.3 مليون، مساء اليوم السبت، فيما بلغ عدد إجمالي الوفيات 993615 حالة وفاة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الإصابات مطابقة لمتوسط الزيادة اليومية بأقل من 0.1% خلال الأسبوع الماضي، وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، الذي بلغ 9.24 مليون إصابة، مع حدوث تغيير ضئيل مقارنة بنفس الوقت أمس.

وسجلت ولاية مين زيادة بنسبة 0.4% في عدد الإصابات مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل إجمالي الحالات إلى 245 ألفا و80 حالة.

وشهدت ولاية فلوريدا أكبر عدد من الوفيات المعلن عنها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث بلغت 20 حالة.