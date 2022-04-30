أعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية، اليوم السبت، أن يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان والإثنين أول أيام عيد الفطر.

أوردت ذلك وكالة الأنباء السورية "سانا".