الصين: انخفاض مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية والقطاع غير التصنيعي في أبريل

سجل مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية وللقطاع غير التصنيعي في الصين تراجعا خلال شهر أبريل الجاري.

وأفادت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم السبت، بأن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين سجل 4ر47 نقطة الشهر الجاري، بانخفاض عن 5ر49 نقطة في مارس السابق عليه، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير التصنيعي في الصين 9ر41 نقطة في أبريل، بتراجع من 4ر48 نقطة في مارس

وتشير قراءة المؤشر فوق مستوى 50 نقطة إلى نمو القطاع، بينما تعكس القراءة دون 50 نقطة انكماش النشاط.