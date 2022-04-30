تعادل مثير بين إنبي والبنك الأهلي في الدوري

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تعادل فريق انبي مع البنك الأهلي بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن مباريات الجولة 17 للدوري الممتاز.

واحرز اساهاكى يعقوبو الهدف الاول للبنك الاهلي في الدقيقة الثالثة، وضاعف عاصم صلاح النتيجة في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

ومع بداية الشوط الثاني، قلص مصطفى شلبي الفارق لإنبي في الدقيقة 58 بتسجيل هدفه الأول من ضربة جزاء، وأهدر نفس اللاعب ضربة جزاء آخرى للفريق البترولي في الدقيقة 74.

ونجح مصطفى شلبي في تسجيل هدف التعادل لفريق إنبي في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة، يرفع البنك الأهلي رصيده للنقطة 23 في المركز السادس، بينما يصل إنبي للمركز الثامن بـ20 نقطة.