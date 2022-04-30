شراكة جديدة بين الفاو وبنك الطعام المصري للحد من هدر الطعام

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" حملة توعوية جديدة مع بنك الطعام المصري، ضد هدر الطعام، بالتنسيق والتعاون مع وحدة متابعة الفاقد والهدر في المنتجات الزراعية في معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في ظل استعداد الحكومة لتطبيق قانون جديد لتقليل الفاقد والهدر الغذائي، عقب دراسته ومناقشته بالبرلمان المصري.

جاء ذلك خلال إقامة المنظمة إفطار هذا الأسبوع.

بدأت الحملة مع بداية شهر رمضان تحت شعار "30 نصيحة في 30 يوم" للتوعية عبر نشر نصائح يومية على مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية استهلاك الطعام بالشكل الأمثل والتعامل مع العادات الشرائية لدى المصريين خلال الشهر الكريم، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المنظمة وبنك الطعام المصري في الحد من هدر الطعام.