تضامن المنيا: توزيع 3900 شنطة مواد غذائية على أسر أولى بالرعاية في 44 قرية

أعلن ياسر بخيت، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، توزيع 3900 شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، اليوم، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تحرص عليه جميع المنظمات والهيئات والمؤسسات الأهلية والحكومية للمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف أن هذه الشنط تم توزيعها في 44 قرية على مستوى المحافظة، برعاية المحافظ وإشراف مديرية التضامن الاجتماعى، بمناسبة شهر رمضان المبارك والأعياد، من خلال مبادرة الغرفة التجارية بالمنيا.

كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وجه بأن يكون التوزيع تحت إشراف لجنة من التضامن ومجلس المدينة وعضو من الغرفة التجارية.