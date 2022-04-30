حفيدة خروتشوف: الحرب النووية أقرب مما كانت عليه إبان أزمة الصواريخ الكوبية

قالت حفيدة الرئيس السوفييتي الأسبق نيكيتا خورتشوف إن الحرب النووية بين روسيا والغرب باتت أقرب مما كانت عليه إبان أزمة الصواريخ الكوبية.



وحذرت نينا خورتشوفا، وهي أستاذة جامعية ، من أن الصراع في أوكرانيا أشد خطورة لأنه لا يبدو أن أي طرف مستعد "للتراجع"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).



وقالت خورتشوفا إنه برغم "الحرب الكلامية" خلال فترة سياسة حافة الهاوية في الحرب الباردة، اتفق الرئيسان الأمريكي جون إف كيندي والسوفييتي خورتشوف على خفض التصعيد بمجرد ظهور خطر حقيقي من حدوث عمل نووي.



وذكرت خورتشوفا، متحدثة عن الوضع اليوم، أنه "من الواضح" أن الصراع الحالي حرب بالوكالة بين الغرب وروسيا تعتبر فيها أوكرانيا "قطعة شطرنج إلى حد ما".



وأضافت خورتشوفا، أستاذة الشؤون الدولية في جامعة "ذا نيو سكول" الخاصة في نيويورك، "نحن الآن أقرب إلى أمور أكثر، النووي منها أكثر من غيره، لأنني لا أرى اليوم أي طرف، والطرف الروسي بالتحديد، يتراجع، وهذا أكثر ما أخشاه".



وأوضحت: "كان واضحا في 24 شباط/ فبراير أنها حرب بالوكالة لأن مفاوضات أوكرانيا مع الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الأولى ثم حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فكانت هذه مباحثات بالوكالة، وكانت أوكرانيا قطعة شطرنج إلى حد ما في هذه العلاقة".