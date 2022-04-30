ليفربول يواجه نيوكاسل والسيتي أمام ليدز يونايتد في صراع صدارة البريميرليج

تنطلق اليوم منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» بـ6 مباريات قوية، في ظل الصراع المحتدم بين ليفربول ومانشستر سيتي على صدارة جدول الترتيب قبل 4 جولات فقط من النهاية.

يفتتح ليفربول مباريات اليوم بمواجهة نيوكاسل يونايتد في الواحدة والنصف ظهرًا على ملعب سانت جيمس بارك، فيما تقام 4 مباريات في تمام الساعة الرابعة حيث يلتقي أستون فيلا مع نورويتش سيتي على ملعب فيلا بارك، فيما يحل كريستال بالاس ضيفًا على ساوثهامبتون، ويلتقي واتفورد مع بيرنلي، فيما يستضيف وولفرهامبتون فريق برايتون، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة مانشستر ستي أمام ليدز يونايتد.

في أولى مباريات اليوم، يسعى ليفربول للانتصار خارج قواعده ومواصلة الضغط على مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة، فيما يأمل نيوكاسل لتحقيق أي نتيجة إيجابية للبرهنة على أن المشروع الجديد للنادي خلق لمناطحة الكبار.

ومنح المدرب الألماني يورجن كلوب، جماهير ليفربول، سبباً إضافياً للاحتفال بعدما جدد الخميس عقده مع النادي حتى عام 2026، إلا أنه لا يبدو راضياً عن جدولة المباريات وخوض المواجهة ظهراً بعد ثلاثة أيام فقط من نصف نهائي دوري الأبطال، وقال في هذا الصدد، «إنه أمر قاسٍ ولكن لا بأس. هذا أفضل ما يمكن. ادخل إلى المباراة المقبلة وحاول أن تلعب أفضل كرة قدم ممكنة».

وفي مباراة أخرى، يسعى الإسباني بيب جوارديولا لاختيار التشكيلة المناسبة للمواجهة الحذرة في ملعب «إيلان رود» قبل الملحمة المرتقبة في «سانتياجو برنابيو» الأربعاء.

وبعد سلسلة نتائج مخيبة، عاد ليدز إلى التوازن في الوقت المناسب بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم في المباريات الخمس الأخيرة في الدوري (3 انتصارات وتعادلان)، ولكنه يبتعد بخمس نقاط فقط عن أول مراكز الهبوط وتنتظره نهاية موسم صعبة.

وقال الأميركي جيسي مارش مدرب ليدز، «أعتقد أنه الاختبار الأعظم. أنا صريح جداً عندما أقول إني أعتقد أنهم أفضل فريق في العالم».