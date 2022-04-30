تقرير: رئيس كريدي سويس الجديد يدعم جوتستاين

أعرب الرئيس الجديد لمجموعة كريدي سويس السويسرية، أكسيل ليمان، عن دعمه للرئيس التنفيذي توماس جوتستاين، في مقابلة مع إحدى الصحف، قائلا إن المعرفة المؤسسية للموظف المصرفي المخضرم مطلوبة لضمان حد أدنى من الاستمرارية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ليمان لصحيفة نويه تسورخر تسايتونج، إن جوتستاين لديه "من المحتمل الوظيفة الأكثر صعوبة في الصناعة المصرفية بأكملها"، مضيفا أنه يدعمه "لأنه جيد".

ويشار إلى أن جوتستاين سوف يصبح قريبا العضو الوحيد المتبقي من مجلس تنفيذي يبلغ قوامه 12 شخصا جرى تعيينه لرئاسته قبل عامين.

وقال ليمان في المقابلة: "في ظل الكثير من التعيينات الجديدة، أنت بحاجة لشخص في المقدمة على دراية بكيفية عمل كل المنظمة، وبهوية العملاء الرئيسيين.. لدينا مزيج جيد في الوقت الراهن من الاستمرارية والتغيير".

ومنذ تولى جوتستاين المنصب عقب فضيحة تجسس مدمرة، أشرف على توجيه سلسلة من التحذيرات بشأن الأرباح والمزيد من الفضائح التي كبدت البنك بخسائر بمليارات من الدولارات، وأضرت بسمعته بشأن إدارة المخاطر وتسببت في تغيير قيادته.

كان كريدي سويس، قد أعلن الأسبوع الماضي عن مجموعة أخرى من التغييرات الإدارية ،التي أدت إلى رحيل رئيسه للشؤون المالية ورئيس مكتب آسيا والمستشار العام.