العثور على 110 آلاف ريال بحوزة متسول أمام أحد مساجد جدة

عثر الأمن السعودي، على 110 آلاف ريال بحوزة متسول أمام أحد المساجد في محافظة جدة.

وذكر الأمن العام السعودي، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر «تويتر»، أنّ المتسول يمني الجنسية، وتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكانت النيابة العامة في السعودية، قد أوضحت في يناير الماضي، العقوبات المقررة بحق ممارسي التسول بكل صوره وأشكاله.

وعرفت النيابة العامة المتسول بأنه من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.

وفي 14 سبتمبر 2021، وافق مجلس الوزراء السعودي، على نظام مكافحة التسول.

ويُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره، على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معا.

كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معاً.

ويُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين، بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة، باستثناء أداء الحج أو العمرة.