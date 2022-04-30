الإمارات تسمح بدخول مواطني الخليج من منافذها ببطاقة الهوية

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الدخول إلى الدولة باستخدام بطاقة الهوية أو البطاقة الشخصية.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في بيان مشترك مساء الجمعة، إنّه تم تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ الدولة، وبدء التطبيق الفوري للقرار.

ويتضمَّن التحديث السماح لمواطني دولة الإمارات دخول الدولة باستخدام الهوية الإماراتية، إضافة إلى السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الدخول إلى دولة الإمارات باستخدام بطاقة الهوية أوالبطاقة الشخصية.

وأفادت الهيئتان بأنّ الإجراءات المحدثة تأتي في إطار تسهيل السفر بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ودعمًا لاستراتيجية الدولة الرامية إلى المحافظة على صحة وسلامة المجتمع وتماشياً مع جهود التعافي المستدام وعودة الحياة الطبيعية الجديدة.

وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي قد أعلنت يوم الخميس، اعتماد عودة الطاقة الاستيعابية الكاملة بنسبة 100% إلى جميع مواقع الأنشطة التجارية والسياحية والفعاليات في الإمارة، كما اعتمدت اللجنة استمرارية الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن قرارات تخفيف القيود تماشيًّا مع استمرار انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) في الدولة.