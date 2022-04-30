البنتاجون: الحرب الروسية في أوكرانيا هي الأكثر انحرافا

اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "عدم الاكتراث التام " بأرواح المدنيين الأوكرانيين.

وقال كيربي للصحفيين في مؤتمره الصحفي اليومي اليوم الجمعة إن الحرب الروسية في أوكرانيا هي "من النوع الأكثر برودة وانحرافا".

وأضاف : "لا أعتقد أننا ندرك تماما الدرجة التي سيصل إليها هذا النوع من أعمال العنف والقسوة".

وكان كيربي يرد على سؤال لصحفي عما إذا كان يعتقد أن بوتين أحد الأطراف الفاعلة الراشدة .

وذكر المتحدث باسم البنتاجون إنه ليس طبيبا نفسيا، ولا يمكن أن يحدد ما يجري في عقل الرئيس الروسي، سوى ذلك "الانحراف" الذي أظهره تجاه المدنيين.

وأضاف أن "من الصعب النظر فيما يفعله في أوكرانيا، وما تقوم به قواته في أوكرانيا، ثم نرى شخصا على خلق يمكن أن يبرر ذلك".