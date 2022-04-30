قدمت اليابان منحة بقيمة 2.61 مليون دولار أمريكي لشراء معدات خاصة للمستشفيات الأوكرانية.

وقال نائب وزير الصحة الأوكراني أوليكسي يارمينكو - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم السبت - إننا "نرى كل يوم كيف يدعم العالم المتحضر بأكمله أوكرانيا وقطاع الرعاية الصحية لدينا، وبسبب العملية العسكرية الروسية، لم تفقد أوكرانيا جزءًا كبيرًا من مرافق الرعاية الصحية

فحسب، بل فقدت أيضًا المعدات والمواد اللازمة لذلك، إن جهود وزارة الصحة وشركاءنا يستهدفون استعادة قدرة نظام الرعاية الصحية بحيث يتم تزويد المرضى في أجزاء مختلفة من البلاد بخدمات طبية عالية الجودة ".

وتخطط أوكرانيا لاستخدام أموال المنح اليابانية لشراء المناظير والمعدات ذات الصلة، بالإضافة إلى تدريب الطاقم الطبي.